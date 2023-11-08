Algı operasyonu yine tutmadı... Bakanlıktan "teşvik" iddialarına yalanlama

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teşvik uygulamaları kapsamında şirketlerin hissedarlarının kimliklerinden bağımsız olarak yatırımların ülkeye kazandıracağı katma değerin dikkate alındığını ve siyasi değerlendirme yapılmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda bir yatırım teşvik belgesine ilişkin bazı mesnetsiz iddialarda bulunulduğu belirtildi.

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 24 Mart 2023'te verilen ve daha sonra revize edilen teşvik belgesine ilişkin yatırımın konusunun "solar cam" üretimi olduğu ifade edilen açıklamada, "Yatırım, Kütahya Altıntaş Zafer OSB'de gerçekleştirilecektir. Söz konusu yatırıma, 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında gerçekleştiği şehir ve OSB'de bulunması dolayısıyla Kütahya Altıntaş Zafer OSB'de gerçekleşen diğer yatırımlara olduğu gibi 4. Bölge teşvikleri kapsamında KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi (yüzde 30 yatırıma katkı oranı), sigorta primi işveren hissesi desteği (6 yıl) ve faiz desteği sunulmuştur." bilgisi verildi.

Bununla birlikte 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında "asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon Türk lirasının üzerinde olması, yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde 40 olması, yatırım konusu ürünle ilgili olarak son 1 yıl içinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması" özelliklerini taşıyan yatırımların "stratejik teşvik belgesi" alabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yatırımın tüm kriterleri karşılıyor olması değerlendirilerek yatırım teşvik belgesi 24 Ekim 2023 tarihinde Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması kapsamına alınmıştır. Bahse konu yatırım, son 12 ayda 170 milyon dolar ithalat gerçekleşen bir ürün grubunun yerlileşmesine yönelik olup cari açığı kapatıcı etkisi dolayısıyla stratejik niteliktedir. Dolayısıyla anılan yatırım için verilen destekler, 'KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi (yüzde 50 yatırıma katkı oranı), sigorta primi işveren hissesi desteği (7 yıl), faiz desteği' şeklinde değişmiştir.

İddia edildiği gibi 1 milyar 36 milyon lira yatırımcıya sunulan teşvikin tutarı değil, şirketin gerçekleştirmesi öngörülen yatırımın tutarıdır. Teşvik uygulamasının hiçbir aşamasında yatırımcı şirketin hissedarına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Teşvik uygulamaları kapsamında şirketlerin hissedarlarının kimliklerinden bağımsız olarak yatırımların ülkeye kazandıracağı katma değer dikkate alınmaktadır. Asla herhangi bir siyasi değerlendirme söz konusu değildir. Bakanlığımız tarafından sadece 1 yılda 16 bin 461 adet teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bu belgelerin düzenlenmesi sırasında tümüyle nesnel kriterler dikkate alınmıştır."