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"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı?" yazısından dolayı tutuklanmıştı... CHP, PKK sevicisine sahi...
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14 Nisan 2024 Pazar 23:27:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 23:27:00

"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı?" yazısından dolayı tutuklanmıştı... CHP, PKK sevicisine sahip çıktı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı?" yazısından ve terör örgütü güzellemelerinden dolayı tutuklanan ayrıca Baykar'ı İftira olduğunu bile bile "jet yakıtı satmışlar" diyerek açıktan hedef alan Evren Barış Yavuz'un “derhal” serbest bırakılmasını istedi.

Geçtiğimiz günler de çeşitli sosyal medya platformlarında 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazı hakkındaki soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Evren Barış Yavuz terör örgütü propagandası yaptığı nedeniyle tutuklanmıştı.

CHP'Lİ İSİM PKK SEVİCİSİNE SAHİP ÇIKTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı?" yazısı nedeniyle tutuklanan Evren Barış Yavuz'un "derhal" serbest bırakılmasını istedi.

Ayrıca Karabat, Baykar'ı hedef alan "iftira" görselini sosyal medya hesabından tekrar paylaştı.

Etiketler : CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat Evren Barış Yavuz
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