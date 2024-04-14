"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı?" yazısından dolayı tutuklanmıştı... CHP, PKK sevicisine sahip çıktı

"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı?" yazısından dolayı tutuklanmıştı... CHP, PKK sevicisine sahip çıktı

Geçtiğimiz günler de çeşitli sosyal medya platformlarında 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazı hakkındaki soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Evren Barış Yavuz terör örgütü propagandası yaptığı nedeniyle tutuklanmıştı.

CHP'Lİ İSİM PKK SEVİCİSİNE SAHİP ÇIKTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı?" yazısı nedeniyle tutuklanan Evren Barış Yavuz'un "derhal" serbest bırakılmasını istedi.

Ayrıca Karabat, Baykar'ı hedef alan "iftira" görselini sosyal medya hesabından tekrar paylaştı.