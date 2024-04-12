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12 Nisan 2024 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 15:45:00

"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısına soruşturma açıldı

Kaynak: AA

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıyı yazan ve yayınlayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, bir internet sitesinde yer alan ve Evren Barış Yavuz isimli kişi tarafından yazıldığı iddia edilen, "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıda, suç olabilecek söz ve beyanlara yer verildiğini belirledi.

Bunun üzerine Yavuz ile yazıyı yayınlayanlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Etiketler : alevi pkk soruşturma
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