"Alevilerin de PKK'sı olmalı" demişti... İBB'nin provokatörü tutuklandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yöneten ekipten olduğu ortaya çıkan ve PKK yanlısı paylaşımları ile dikkat çeken Evren Barış Yavuz, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılı projelerine imza atan neferlerinden BAYKAR Teknoloji'ye "İsrail'e jet yakıtı satıldı" diyerek çirkin bir iftiraya imza attı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki göstererek yalanladı. Bayraktar, konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizerek, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini vurguladı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Baykar'a "jet yakıtı satmışlar" iftirası atan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Evren Barış Yavuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"ALEVİLERİN NEDEN BİR PKK'SI OLMALIYDI" YAZISINA SORUŞTURMA AÇILDI

Başsavcılık, bir internet sitesinde yer alan ve Ekrem İmamoğlu'na bağlı İBB İPA'da görevli olduğu ortaya çıkan Evren Barış Yavuz isimli kişi tarafından yazıldığı iddia edilen, "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıda, suç olabilecek söz ve beyanlara yer verildiğini belirledi. Bunun üzerine Yavuz ile yazıyı yayınlayanlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evren Barış Yavuz tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma çerçevesinde söz konusu yazıyı kaleme aldığı öne sürülen Yavuz hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Yavuz'u gözaltına aldı.

Şüphelinin, söz konusu yazıyı 1 Ocak 2024'te Galata Köprüsü'nde çekilen bir görselle alıntılayıp paylaştığı öğrenildi.

Yapılan sorgulamada şüphelinin, "terör örgütü propagandası, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Evren Barış Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Yavuz, savcılıktaki ifadesi sonrası "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, delilleri karartma şüphesi ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması nedeni ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Yavuz'un tutuklanmasına karar verdi.