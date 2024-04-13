VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Alevilerin de PKK'sı olmalı" demişti... İBB'nin provokatörü tutuklandı
Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu devam ediyor
Bursa'da orman yangını
Pakistan'da yıldırım düştü: 25 ölü
Valilik duyurdu: Bazı araçların İstanbul'a girişlerine izin verilmeyecek
13 Nisan 2024 Cumartesi 19:09:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 19:09:00

"Alevilerin de PKK'sı olmalı" demişti... İBB'nin provokatörü tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Baykar'a 'İsrail'e jet yakıtı satmışlar' iftirası atan ve 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazıyı yazarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Evren Barış Yavuz tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yöneten ekipten olduğu ortaya çıkan ve PKK yanlısı paylaşımları ile dikkat çeken Evren Barış Yavuz, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılı projelerine imza atan neferlerinden BAYKAR Teknoloji'ye "İsrail'e jet yakıtı satıldı" diyerek çirkin bir iftiraya imza attı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki göstererek yalanladı. Bayraktar, konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizerek, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini vurguladı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Baykar'a "jet yakıtı satmışlar" iftirası atan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Evren Barış Yavuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"ALEVİLERİN NEDEN BİR PKK'SI OLMALIYDI" YAZISINA SORUŞTURMA AÇILDI

Başsavcılık, bir internet sitesinde yer alan ve Ekrem İmamoğlu'na bağlı İBB İPA'da görevli olduğu ortaya çıkan Evren Barış Yavuz isimli kişi tarafından yazıldığı iddia edilen, "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıda, suç olabilecek söz ve beyanlara yer verildiğini belirledi. Bunun üzerine Yavuz ile yazıyı yayınlayanlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evren Barış Yavuz tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma çerçevesinde söz konusu yazıyı kaleme aldığı öne sürülen Yavuz hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Yavuz'u gözaltına aldı.

Şüphelinin, söz konusu yazıyı 1 Ocak 2024'te Galata Köprüsü'nde çekilen bir görselle alıntılayıp paylaştığı öğrenildi.

Yapılan sorgulamada şüphelinin, "terör örgütü propagandası, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Evren Barış Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Yavuz, savcılıktaki ifadesi sonrası "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, delilleri karartma şüphesi ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması nedeni ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Yavuz'un tutuklanmasına karar verdi.

Etiketler : terör propagandası evren barış yavuz ibb
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX