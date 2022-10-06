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06 Ekim 2022 Perşembe 16:07:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 16:07:00

Alevi STK temsilcileri, Başkan Erdoğan'ın "yeni adım" açıklamalarını değerlendirdi

Kaynak: AA

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Bazı Alevi sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevilere ilişkin yeni adım açıklamasını değerlendirdi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aleviler olarak Türkiye'de eşit yurttaşlık haklarına sahip olmak istediklerini söyledi.

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AK Parti hükümetleri döneminde şehir merkezlerinde toplam 6-7 bin civarında cemevinin açıldığını belirten Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cemevlerinin yasal statüye kavuşması için Anayasa'nın değişmesi gerekiyor. Geçmişteki Cumhuriyet hükümetleri de buna el atmadılar. Alevi seçmenin çoğunun oyunu alan CHP o zaman isteseydi Anayasa değişikliğiyle Alevilerin bu sorununu çözerdi. Alevilerin oyunu alan partiler, bu konuya eğilmediler. Sayın Cumhurbaşkanı bu konulara duyarlı olduğu için bunu ele aldı. Alevi yurttaşların AK Parti hükümetinden talepleri cemevlerinin yasa statüye kavuşmasıdır. Dedeler, zakirler ve cemevleri çalışanlarının haklarının verilmesi, gerekirse bunların hepsine maaş bağlanması gerekir."

"CEMEVLERİNİN DİYANET'TE TEMSİL EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Alevilerin Diyanet'te de temsil edilmesi gerektiğini belirten Özdemir "Birtakım Alevi dernekleri HDP'nin çatısı altındaymış gibi hareket ediyor. CHP ise Alevi toplumunu arka bahçesi olarak kullanıyor. Alevilerin hiçbir siyasi partiye bağlı olmaması gerekiyor." dedi.

Özdemir, belediyelere ait cemevleri istemediklerini, cemevlerinin hiçbir siyasi erke bağlı olmadan hareket etmesi gerektiğini anlatarak, "Cemevlerinin Diyanet'te oluşacak bir başkanlıkla temsil edilmesini talep ediyoruz." dedi.

Avrupa'dan beslenen bazı Alevi oluşumlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimi çabalarını siyasallaştırdıklarını belirten Özdemir, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, samimi adımlar attı. Ancak, CHP ve HDP çatısı altında hareket eden Alevi kurumları bu adımlara sürekli muhalefet etti. Oysa Cumhurbaşkanının her muharrem ve ramazan aylarındaki iyi niyet göstergeleri bizim için önemli. Neden 98 yıllık cumhuriyet döneminde bir cumhur erki Alevileri muhatap alarak bir toplantı düzenlemedi? Bunu sadece Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenledi. Bundan dolayı şahsına müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

"SON 4 YILDA YAPILAN ÇALIŞMALARI OLUMLU GÖRÜYORUM"

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız ise Alevilerle ilgili çalışmaları olumlu ve anlamlı bulduğunun altını çizdi.

Alevilerle ilgili sonuca bağlanamayan çalışmaların nihayete erdirilmesini temenni ettiğini belirten Ayyıldız, "2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve valilikler koordinasyonunda, Cumhurbaşkanının talimatıyla Alevilerin ihtiyaç ve talepleri hakkında bir çalışma yapıldı. Bu çalışmalar bir rapora dönüştürüldü ve Cumhurbaşkanına sunuldu. Şu anda bununla ilgili birtakım çalışmaların yapıldığını biliyorum. Bu yüzden müjdeli haberler bekliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevilerle ilgili yeni adım açıklamasını değerlendiren Ayyıldız, Alevi toplumun beklentilerinin karşılanmasını olumlu bulacağını ifade ederek, "2018 yılına kadar Alevilerle ilgili çalışmalar yeterli değildi. Ancak, son 4 yılda yapılan çalışmaları olumlu görüyorum." diye konuştu.

Ayyıldız, cemevlerinin yasal statüye kavuşması, zorunlu din derslerinin kaldırılması ve Alevilerin kamuda hak ettiği kadrolara kavuşması taleplerini dile getirdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan alevi stk
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