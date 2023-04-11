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11 Nisan 2023 Salı 08:28:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 08:28:00

Alev topundan mucize kurtuluş!

Kaynak: AA- İHA

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Diyarbakır'da Silvan-Lice Üç yol ayırımında iki otomobil, kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası iki araç da alevlere teslim oldu.

Diyarbakır'da Silvan-Lice Üç yol ayırımında iki otomobil, kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası iki araç da alevlere teslim oldu. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Mehmet Veysel C., Ahmet D., Aram Serhad C., Maşallah G., Hasan E. ve ismi öğrenilmeyen 3 kişiyle birlikte toplam yaralı 8 kişiye olay yerine ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOBÜS JANDARMA ARACINI BİÇTİ

12'si asker 14 yaralı

Antalya Bursa'ya giden yolcu otobüsü, Eskişehir-Seyitgazi yolunda kontrolden çıktı. Savrulan otobüs önce jandarma minibüsüne, sonra da özel başka bir minibüse çarptı. İki minibüs ağır hasar alırken, 12'si jandarma personeli olmak üzere 14 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada otobüsteki kimse yaralanmazken, şoför gözaltına alındı.

Etiketler : Alev topu diyarbakır kaza asker

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