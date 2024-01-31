VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail 30 Filistinliyi infaz etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Can Atalay açıklaması
Alem FM 30, Lig Radyo 18 Yaşında!
Almanya'dan çarpıcı ordu itirafı
Rusya'dan NATO tatbikatına tepki
'Santa Maria' soruşturması sürüyor... Polis ekipleri inceleme yaptı
31 Ocak 2024 Çarşamba 15:35:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 15:35:00

Alem FM 30, Lig Radyo 18 Yaşında!

ABONE OL

Yayın hayatına başladığı 1994 yılı Ocak ayından bu yana radyoculuğun gelişmesine öncülük eden Alem FM bu yıl 30'uncu yaşını, futbolun sporun güzelliğini radyo frekansı vasıtasıyla kitlelerle paylaşmak olan Lig Radyo ise 18. yaşını tüm ekibiyle mini bir partide kutladı. TürkMedya yöneticileri ve çalışanları da bu mutlu gününde Alem FM ve Lig Radyo'yu yalnız bırakmadı.

Tüm Türkiye'ye yayın yaparken, canlı yayın aracı ile de karış karış gezerek dinleyicileriyle buluşan Alem FM; genç, dinamik programcıları ve keyifli yayın akışı ile her geçen gün kendini yenilemeye devam ediyor.

Deneyimli programcıları, dinamik yayın anlayışı, hızlı, doğru ve tarafsız habercilik bakışı, futbolun bir eğlence; sporun hayat olduğu felsefesine inanmış radyoculuk ilkesiyle Lig Radyo; saygın reyting peşindeki koşusuna devam ediyor.

Radyolar Genel Müdürü Sibel Toprak Egemen, ''Alem FM, 30 yıldır çizgisini bozmadan Türkçe pop alanında yayın yapıyor. 30 yıldır her zaman radyolar arasında lider konumda ve ilk özel radyolardan bir tanesi. Lig Radyo ise spor alanında faaliyet gösteriyor, biraz daha içeriklerin özel bir mecramız. Spor Türkiye'nin her zaman gündemi, özellikle futbol... Lig radyo bu anlamda hızlı ve son dakika gelişmelerle 18 yıldır dinleyicisiyle buluşuyor.'' dedi.

Alem FM Türkiye'nin ilk özel radyolarından biri olmasının yanısıra, erişimi en yüksek özel radyoların başında geliyor. Lig Radyo, yılın her günü sporun son dakika bilgilendirmeleri, canlı yayın ve yorumları, ses getiren röportajları ve manşet olan haberleriyle TürkMedya bünyesinde bir çok önemli işe imza attı.

Alem FM ve Lig Radyo, birçok merkezden ve dijital platformlardan dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Etiketler : alem fm lig radyo türkmedya
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX