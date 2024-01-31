Alem FM 30, Lig Radyo 18 Yaşında!

Tüm Türkiye'ye yayın yaparken, canlı yayın aracı ile de karış karış gezerek dinleyicileriyle buluşan Alem FM; genç, dinamik programcıları ve keyifli yayın akışı ile her geçen gün kendini yenilemeye devam ediyor.

Deneyimli programcıları, dinamik yayın anlayışı, hızlı, doğru ve tarafsız habercilik bakışı, futbolun bir eğlence; sporun hayat olduğu felsefesine inanmış radyoculuk ilkesiyle Lig Radyo; saygın reyting peşindeki koşusuna devam ediyor.

Radyolar Genel Müdürü Sibel Toprak Egemen, ''Alem FM, 30 yıldır çizgisini bozmadan Türkçe pop alanında yayın yapıyor. 30 yıldır her zaman radyolar arasında lider konumda ve ilk özel radyolardan bir tanesi. Lig Radyo ise spor alanında faaliyet gösteriyor, biraz daha içeriklerin özel bir mecramız. Spor Türkiye'nin her zaman gündemi, özellikle futbol... Lig radyo bu anlamda hızlı ve son dakika gelişmelerle 18 yıldır dinleyicisiyle buluşuyor.'' dedi.

Alem FM Türkiye'nin ilk özel radyolarından biri olmasının yanısıra, erişimi en yüksek özel radyoların başında geliyor. Lig Radyo, yılın her günü sporun son dakika bilgilendirmeleri, canlı yayın ve yorumları, ses getiren röportajları ve manşet olan haberleriyle TürkMedya bünyesinde bir çok önemli işe imza attı.

Alem FM ve Lig Radyo, birçok merkezden ve dijital platformlardan dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.