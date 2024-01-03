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Alçak saldırıya destek çıkmıştı... Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
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03 Ocak 2024 Çarşamba 00:22:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 00:22:00

Alçak saldırıya destek çıkmıştı... Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

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Fatih Altaylı, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Altaylı'nın, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Etiketler : Fatih Altaylı suçu suçluyu övme kin ve düşmanlık
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