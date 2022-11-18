İstiklal bombacısı terörist Albashır'ın saldırıdan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Alham Albashır'ın yeni görüntüleri çıktı.

16.20'de gerçekleştirilen saldırıdan bir saat önceki güvenlik kamerası kaydında terörist, sırtındaki bombalı çanta ile bir kozmetik mağazasından alışveriş yaparken görülüyor.