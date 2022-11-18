Alçak saldırıdan dakikalar önce... Taksim bombacısı Ahlam Albashır'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı
Taksim'deki terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralanmıştı. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. Terör saldırısı ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ederken terörist Albashır'ın Esenler'de 13.30 sıralarındaki görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan teröristin, Bilal Hassan'la yaptıkları sahte evlilik belgesi ortaya çıkarken eylemden sonraki kaçış rotasına da ulaşıldı. İkitelli'de araçta 17 dakikanın sırrı da araştırılıyor.
İstiklal bombacısı terörist Albashır'ın saldırıdan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Alham Albashır'ın yeni görüntüleri çıktı.
16.20'de gerçekleştirilen saldırıdan bir saat önceki güvenlik kamerası kaydında terörist, sırtındaki bombalı çanta ile bir kozmetik mağazasından alışveriş yaparken görülüyor.
- Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ICAPP Eş Başkanı Chung Eui-yong'u kabul etti
- Beyoğlu'ndaki terör saldırısının iki zanlısının buluşma anı kameraya yansıdı
- Mersin merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
- Bozcaada ve Gökçeada'da fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
- Beyoğlu'ndaki terör saldırısının şüphelisi Hassan güvenlik kamerasınca görüntülendi