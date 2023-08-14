VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den cepheye ziyaret
Ankara Kocatepe Camii'ndeki skandal görüntüler için harekete geçildi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar sürüyor: Provokatörü 150 polis korudu
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı jetler Rus uçaklarına karşı havalandı
Alexander Oxlade-Chamberlain resmen Beşiktaş'ta
Güney'de Basra sıcakları etkisi: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi geçti
14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:31:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:31:00

Alçak eylemlere karşı harekete geçildi! Yasa çıkaracaklarını söyleyerek özür dilediler

Kaynak: AA

ABONE OL

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da aralarında Cezayir'in de bulunduğu bazı İslam ülkelerinin büyükelçiliklerinin önünde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar nedeniyle özür dileyerek, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da aralarında Cezayir'in de bulunduğu bazı İslam ülkelerinin büyükelçiliklerinin önünde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar nedeniyle özür dileyerek, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Danimarkalı Bakan görüşmede, Kopenhag'daki Cezayir Büyükelçiliği dahil olmak üzere bazı İslam ülkelerinin büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik suç dalgasından duyduğu üzüntüyü dile getirip, özür diledi.

Bu eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bakan Rasmussen, söz konusu saldırıların Danimarka toplumunun hoşgörü geleneğine tamamen aykırı olduğunu kaydetti.

Rasmussen ayrıca Attaf'a, hükümetinin bu menfur uygulamalara son vermeyi amaçlayan yasa tasarısında son rötuşları yapmakta olduğu bilgisini vererek, bu yasa tasarısını parlamentoya sunacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Attaf ile Rasmussen, söz konusu görüşmede, 16-18 Ekim 2023 tarihlerinde Cezayir'de gerçekleştirilecek Afrika ve Kuzey Avrupa Ülkeleri Ortak Bakanlar Konferansı'nın 20. oturumunun hazırlıklarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla 31 Temmuz'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı ile eş zamanlı Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlenmişti.

1 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde, 3 Ağustos'ta ise Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim ateşe verilmişti.

Grup, 4 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın, 7 Ağustos'ta da Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Söz konusu kişiler, provokasyonlarını Kopenhag dışına da taşırken burada bazı Müslümanların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Provokasyonlar, 8 Ağustos'ta Türkiye, Cezayir, Pakistan, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçiliklerinin, 9 Ağustos'ta Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde sürmüştü.

Gruptakiler, yazarı Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen olan kitabı da yakmıştı.

İran asıllı Danimarkalı sanatçı Firoozeh Bazrafkan da 5 Ağustos'ta Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirmişti.

Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.

Etiketler : Danimarka Kur'an Saldırı
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu
Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır

Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Miço Karan

Miço Karan
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX