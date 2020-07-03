Albayrak ailesine hakaret eden 1 kişi daha tutuklandı

Albayrak ailesine hakaret eden 1 kişi daha tutuklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30 Haziran itibarıyla sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara ilişkin çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda sosyal medya hesabı Twitter'dan Albayrak ve ailesine hakaret içeren paylaşımda bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

ANKARA'DA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında, Ankara'da oturduğu tespit edilerek gözaltına alınan D.K.’nın tutuklandığını bildirdi.