Alanya'daki yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

