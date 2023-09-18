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18 Eylül 2023 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 10:45:00

Alanya'daki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : antalya alanya orman yangını ibrahim yumaklı
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