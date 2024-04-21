Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sugözü Mahallesi Akçakılık mevkiinde yerleşim yerine yakın bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 4 itfaiye ve 1 arazöz ile müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına aldı.

Yangında, yaklaşık 2 dönüm alan zarar görürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.