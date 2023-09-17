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17 Eylül 2023 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 13:00:00

Alanya'da orman yangını çıktı

Kaynak: AA-İHA

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Bakan Yumaklı, "Antalya, Alanya'daki orman yangınına, 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası ve 363 personel sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." dedi.

Uzunöz Mahallesi Dim Barajı yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"MÜDAHALEMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Antalya, Alanya'daki orman yangınına, 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası ve 363 personel sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." dedi.

Etiketler : antalya alanya orman yangını
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