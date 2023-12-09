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09 Aralık 2023 Cumartesi 17:10:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 17:10:00

Alanya'da kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi

Kaynak: AA

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Antalya'nın Alanya ilçesinde cipin çarpması sonucu yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi.

Uğrak Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Fatma (30) ve 2 yaşındaki oğlu Anıl İhtiyar için Hacıbaba Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan namazın ardından anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede gözyaşlarına boğulan Fatma İhtiyar'ın eşi Ercan İhtiyar, ayakta durmakta güçlük çekti.

M.K'nin (54) kullandığı 33 ASK 82 plakalı cip, dün Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma (30) ve 2 yaşındaki oğlu Anıl İhtiyar'a çarpmış, Fatma İhtiyar olay yerinde, 2 yaşındaki oğlu Anıl ise Gazipaşa Devlet Hastanesinde ölmüştü.

Etiketler : Antalya cenaze Alanya cip kazası yaşamını yitirenler
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