Alanya'da denizde hortum oluştu
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu.
İlçede yer yer etkili olan yağış sırasında Türkler Mahallesi açıklarında hortum meydana geldi.
Hortum herhangi zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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