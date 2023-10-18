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18 Ekim 2023 Çarşamba 12:55:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 12:55:00

Alanya'da denizde hortum oluştu

Kaynak: AA

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Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu.

İlçede yer yer etkili olan yağış sırasında Türkler Mahallesi açıklarında hortum meydana geldi.

Hortum herhangi zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Etiketler : Alanya hortum denizde hortum Antalya felaketi
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