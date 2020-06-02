Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
İnfaz yasası kapsamında tahliye edilen Alaattin Çakıcı, MHP lideri Bahçeli'yi parti merkezinde ziyaret etti. Çakıcı sosyal medya hesabından Bahçeli ile çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.
Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen ve infaz yasası kapsamında tahliye edilen Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.
Twitter hesabından ziyarete ilişkin bir fotoğraf paylaşan Çakıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim.''
Bahçeli, 23 Mayıs 2018'de cezaevinden tedavi için hastaneye yatırılan Çakıcı'yı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ziyaret etmişti.
Çakıcı, infaz düzenlemesinin yasalaşmasının ardından geçtiğimiz nisan ayında cezaevinden tahliye edilmişti.
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