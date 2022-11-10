Akyapı MÜSİAD EXPO'DA Yoğun İlgi Gördü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO'nun 19'uncusu 2-5 Kasım tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. MÜSİAD EXPO'da geçtiğimiz sene satışa çıktığı Limonlu Bahçe Konakları ve bu yıl satışa başladığı METKAP ve Big Country projeleri ile yer alan Akyapı'nın standı, fuarda yoğun ilgi gördü. 124 ülkeden sanayici, yatırımcı, girişimci ve iş insanını bir araya getiren; 100 binin üzerinden ziyaretçiyi ağırlayan MÜSİAD EXPO'da; Akyapı'nın sanayi konseptli yeni proje zinciri olan Ticarethane Hadımköy ve Ticarethane Başakşehir de katılımcılara tanıtıldı.

124 Ülkeden Yatırımcı İstanbul'da Buluştu

124 ülkeden sanayici, yatırımcı, girişimci ve iş insanını İstanbul'da bir araya getiren fuarda, yerli ve milli ürünler ve teknolojiler dünyaya tanıtıldı. 100 binin üzerinde ziyaretçinin yanında, 60 ülkeden nitelikli alım heyetleri muhataplarını da bir araya getiren fuar sürecini değerlendiren MÜSİAD Genel Başkanı ve Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı; MÜSİAD'ın en büyük fuarına imza attıklarını ve 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşturduklarını söyledi.

Akyapı, Fuarda Yoğun İlgi Gördü

Konut, villa, sanayi yapıları, iş ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere 3.5 milyon metrekarenin üzerinde üretim ve yaşam projelerine imza atan Akyapı, MÜSİAD EXPO'da yoğun ilgi gördü. Fuar ile ilgili görüşlerini paylaşan Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel, "Limonlu Bahçe Konakları, METKAP, Big Country ve yeni sanayi projeleri konseptimiz olan Ticarethane Hadımköy ve Ticarethane Başakşehir projelerimiz ile fuarda yoğun bir ilgi gördük. Çok verimli bir fuar geçirdik. Satışlarımızın aynı ilgiyle süreceğini ve talebin de artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Fuarda aldığımız geri dönüşler, önümüzdeki dönemde geliştireceğimiz projelerimiz için de önemli bir referans olacak" diye konuştu.

"2022 Akyapı için başarılı bir yıldı..."

Müsiad Expo sırasında 2022 yılının ilk üç çeyreğinin Akyapı için getirilerini değerlendiren Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel; "Özellikle sektörümüzde büyük bir durgunluğun yaşandığı, yeni projelerin çok nadir çıktığı bir dönemde biz; Limonlu Bahçe Konakları, Big Country ve METKAP olmak üzere 3 büyük projeyi son bir yıl içinde satışa sunduk. Limonlu Bahçe Konakları'nda satışlarımız çok iyi gidiyor. 15 blokta toplam 509 daireden oluşan projemizde 148 adet ticari alan yer alıyor. Satışa çıktığımız ilk günden itibaren büyük bir ilgi gördük. Kaba inşaatımızın yüzde 15'ini tamamladık. Bir diğeri ise villa projemiz olan Big Country. Projemiz toplam 225 bin metrekare arazi üzerinde, 66.489 metrekare inşaat alanından oluşuyor. Her biri birbirinden bağımsız ve tek katlı 126 adet villanın yer aldığı projemiz, bölgenin en iyi deniz ve göl manzarasına hakim konumunda yer alıyor. Ayrıca projemizdeki villalar 750 ile 1.980 metrekare arasında değişen bahçe büyüklükleriyle sakinlerinin zevkine göre peyzaj ve hobi bahçeleri oluşturabileceği alanlar da sunuyor. Akyapı olarak ayrıca sanayi projelerimizle de sektörde oldukça güçlü bir konumdayız. Bu anlamda yine bu yıl satışına başladığımız METKAP projemiz, Akyapı'nın ve sektörün en çevreci sanayi projesi olma özelliği taşıyor. 137 adet bağımsız birim bulunan projemiz, kendi bünyesinde barındırdığı arıtma tesisiyle doğaya ve sürdürülebilir bir çevreye doğrudan katkıda bulunuyor. Sanayi yatırımlarımız bizim için konut kadar değerli. Farklı sektörlere yönelik sanayi projelerimize devam edeceğiz. Bu konuda yatırımlarımız da sürüyor. İnşaat maliyetlerinin rekor artışlar gösterdiği bu günlerde şantiyeleri devam ettirmek ve inşaatları tamamlamak çok önemli. Akyapı, sahip olduğu güçle bu dönemde aktif inşaat faaliyetlerini aksatmadan devam eden nadir firmalardan. Dolayısıyla başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki sene de bu performansımızın devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

"2023'te başarı serimiz devam edecek..."

2023 yılına da yeni projeleriyle hazırlandıklarını belirten Dinçel, açıklamalarına şu şekilde devam etti; "İlk olarak projelerimizin inşaatını büyük bir hızla sürdürmeye ve arzın talebi karşılamakta zorlandığı sektörümüze fayda sağlamaya devam edeceğiz. Limonlu Bahçe Konakları, Big Country ve METKAP projelerimize olan ilginin devam edeceğini ve satışlarımızda sağladığımız başarının daha da ivmeleneceğini ön görüyoruz. Lokasyonuyla ve yüzde 70 peyzaj oranıyla müşterilerimizin rahat ve konforlu bir hayat süreceği Limonlu Bahçe Konakları projemizin şantiye süreci ve satışları, ilk günden bu yana yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Sunduğu tek katlı gerçek villa deneyimi, göl ve deniz manzarası, sosyal donatıları ile büyük ailelerin hayallerini gerçekleştirecek villa projemiz Big Country'de lansman avantajlarıyla satışlara başladık. Metal ve plastik sektörüne yönelik teknolojik donatıların hepsine sahip METKAP projemiz de başarılı bir şekilde ilerliyor. Son bir yıl içinde satışa çıktığımız bu projelerimiz, sektörümüz için örnek projeler olmaya devam edecek. Ayrıca 2023'te sanayi konseptli yeni proje serimiz olan Ticarethane Hadımköy ve Ticarethane Başakşehir projelerini de satışa sunmaya hazırlanıyoruz. Her kata tır girişlerinin olduğu, 7 metre tavan yüksekliğine sahip fonksiyonel iş yerlerinden oluşan Ticarethane konseptimiz, ülkemizin ticaretine ve sanayi kalkınmasına da oldukça önemli katkılarda bulunacak. Depolama ve lojistik avantajları ve özellikle doğru lokasyonlara konumlandırdığımız Ticarethane konseptli sanayi projelerimizin yoğun talep göreceğini ön görüyoruz. Şu an Hadımköy ve Başakşehir'de Ticarethane için çalışmalarımız sürüyor. Akyapı olarak önümüzdeki sene konut ve yaşam merkezleri ile birlikte sanayi projelerimizle de yeni yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.