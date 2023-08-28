Akşener'in sert sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki! Üzerine bile alınmadı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yerel seçimlere tek başına gireceğini duyurduğu konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçddaroğlu'nu sert sözlerle eleştirmişti. Akşener'in açıklamalarına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi. Kılıçdaroğlu, Akşener'in sözlerine cevap vermekten kaçınarak Akşener'in açıklamalarının yorumuna dayalı olduğunu savundu.
Seçim hezimetinin ardından partisinin kurultayında konuşan ve yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, sessizliğe bürünmüştü.
26 Ağustos'ta sessizliğini bozan Akşener, CHP Genel Başkanı ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta bombaladı.
Seçim mağlubiyetinin nedenlerine dikkat çeken Meral Akşener, hedefe Kemal Kılıçdaroğlu'nu koydu.
İSİM VERMEDEN KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU
Mayıs seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl engel olmaya çalıştıklarını anlatan Akşener, Kılıçdaroğlu için isim vermeden "Oturdukları yerden ahkam kesenlere karşı irade koyduk", "Ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık", "Önce ben diyenlerle uğraştık", "Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" nitelemelerinde bulundu.
Bu sert sözlerden sonra CHP tarafı ve Kılıçdaroğlu sessizliğe bürünürken, Cumhuriyet'e konuşan CHP Genel Başkanı'na bu sözler soruldu.
CEVAP VERMEK İSTEMEDİ
Konu hakkında ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, yine yorum yapmamayı tercih etti.
Kılıçdaroğlu, "Sayın Akşener'in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener'e saygısızlık yapmış olurum, nezaketsizlik yapmış olurum." dedi.
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