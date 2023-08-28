VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu CHP'de tek adam rejimi kurdu
İTO Başkanı Avdagiç'in annesi vefat etti
Doku Medical – Burun estetiği hakkında her şey
"Türkiye Yüzyılı tarımda da yeni hamlelerin, yeni mesafelerin yüzyılı olacaktır"
Kremlin: Prigojin'in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanacak
28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:53:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:53:00

Akşener'in sert sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki! Üzerine bile alınmadı

ABONE OL

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yerel seçimlere tek başına gireceğini duyurduğu konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçddaroğlu'nu sert sözlerle eleştirmişti. Akşener'in açıklamalarına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi. Kılıçdaroğlu, Akşener'in sözlerine cevap vermekten kaçınarak Akşener'in açıklamalarının yorumuna dayalı olduğunu savundu.

Seçim hezimetinin ardından partisinin kurultayında konuşan ve yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, sessizliğe bürünmüştü.

26 Ağustos'ta sessizliğini bozan Akşener, CHP Genel Başkanı ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta bombaladı.

Seçim mağlubiyetinin nedenlerine dikkat çeken Meral Akşener, hedefe Kemal Kılıçdaroğlu'nu koydu.

İSİM VERMEDEN KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU

Mayıs seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl engel olmaya çalıştıklarını anlatan Akşener, Kılıçdaroğlu için isim vermeden "Oturdukları yerden ahkam kesenlere karşı irade koyduk", "Ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık", "Önce ben diyenlerle uğraştık", "Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" nitelemelerinde bulundu.

Bu sert sözlerden sonra CHP tarafı ve Kılıçdaroğlu sessizliğe bürünürken, Cumhuriyet'e konuşan CHP Genel Başkanı'na bu sözler soruldu.

CEVAP VERMEK İSTEMEDİ

Konu hakkında ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, yine yorum yapmamayı tercih etti.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Akşener'in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener'e saygısızlık yapmış olurum, nezaketsizlik yapmış olurum." dedi.

Etiketler : chp iyi parti kemal kılıçdaroğlu meral akşener seçim
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde
CAN'dan mutluluk

CAN'dan mutluluk
5 aylık hamile

5 aylık hamile
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Prodüktörü Murat

Prodüktörü Murat
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX