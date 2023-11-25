Akşener'in oğlu poşet poşet para dağıttı

'Taciz ve kayıp 130 trilyon' iddialarıyla çalkalanan İYİ Parti'de (İP) sular durulmuyor. Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarının inceletildiği iddiasında adı geçen partinin eski Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, tv100'de açıklamalarda bulundu. Partisinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiği Dikbayır, şöyle konuştu:

ELDEN DAĞITTI: "Bizim partimizin seçim kampanyasını her anlamda Fatih Akşener yönetti. Nedenini bilmiyorum. Seçime gidiyoruz, seçim kampanyamızı genel başkanın elektrik mühendisi oğlu yönetiyor. Seçim bitti, Fatih Akşener bana "Kampanya ekibine para vermem lazım" dedi. Ben de "Biz bütün çalışanlara birer maaş verelim, genel başkandan bunun onayını alırım, onlar daha fazla çalıştı, onlara iki maaş veririz, paramız var" dedim. Elden para vermenin doğru olmayacağını söyledim. Benden sonra elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200 bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış. Ben bunu anlamış değilim."

ESMA HANIM'A VERDİM: "Sedat Aksakallı (İP'in şu anki mali işler başkanı) "Ben de iş adamlarından para topluyorum getiriyorum bunda bir şey yok" dedi. Aksakallı'ya, "Bu partinin mali işler başkanıyım senden bana para gelmedi" dedim. "Ben Esma Hanım'a (Akşener'in Özel Kalem Müdürü), Esma Hanım'ın kocasına verdim" dedi. Benden sonra 3 tane mali işler başkanı değişti. Bizim şirketimizde bile bu kadar para işi konuşulmuyor."

KAYIP 130 MİLYON: "Ekim 15-20 gibi milletvekillerinden para istendi. Kiminden 1 milyon, kiminden 500 bin TL , isim isim para istendi. Bizden ayrılan Nebi Hatipoğlu, 'Partinin parası mı yok neden bizden para istiyorlar?' dedi. "Bunu bana sormanıza gerek yok ben bundan 3 ay önce kongrede yaklaşık 130 milyon TL parayla kasayı devrettim" dedim. Orada "parti eksi 16 milyonda" denildi. Geçenlerde parti bütçesini açıkladılar, "27 milyon TL paramız var" dediler.

TACİZ İDDİASI: "5 sene önce partiden atılmış bir kız, neden atıldığını biliyorum. Bu kız genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı. Yakalanıyorlar. Özel Kalem Müdürü Esma Beker bu işi kapatıyor. Kızı işten çıkartıyorlar ama bu kız benden dolayı çıktığını zannediyor. Şimdi bana karşı bu kızdaki nefreti bildikleri için 5 sene sonra "Biz sana yeniden iş vereceğiz" diyorlar. İsim verirsem Akşener çok mahçup olur."

3 ODA ÖTENE BAK: "Akşener belediyelerle iş yapanı arıyorsa odasının 3 metre ötesine bakacak. Bütün Ankara biliyor. Makam odasının 3 metre ötesine bakacak. Bu partide başka oyunlar, kumpaslar dönüyor. Seçimden sonra 'Genel başkan gitsin, biz onun yerine oynayalım' diyen arkadaşlar var."

HAKKIMI HELAL ETMİYORUM: "Söylediklerim yalansa Akşener mahkemeye versin. Bu süreçte Akşener'in eşiyle muhatap olmadım. Akşener'e çok kırgınım, asla hakkımı helal etmiyorum. Benim çoluğumu çocuğumu medyanın önüne attı. Beni istemiyorsa çağırıp söyleyebilirdi. Bu kadar alavereye gerek yoktu."

İP'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partiden istifa etmeyeceğini söyledi.