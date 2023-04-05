05 Nisan 2023 Çarşamba 16:22:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 16:22:00
Akşener'in grup toplantısında mermi fırlatması... "Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil; sözün, fikrin yeridir"
Akşener'in grup toplantısında mermi fırlatmasına TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil; sözün, fikrin yeridir.
Akşener'in grup toplantısında mermi fırlatmasına TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil; sözün, fikrin yeridir.
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- Akşener'in grup toplantısında mermi fırlatması... "Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil; sözün, fikrin yeridir"
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