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Akşener'in grup toplantısında mermi fırlatması... "Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil; sözün, fi...
05 Nisan 2023 Çarşamba 16:22:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 16:22:00

Akşener'in grup toplantısında mermi fırlatması... "Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil; sözün, fikrin yeridir"

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Akşener'in grup toplantısında mermi fırlatmasına TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil; sözün, fikrin yeridir.

Akşener'in grup toplantısında mermi fırlatmasına TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil; sözün, fikrin yeridir.

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