Akşener'in dertli esnafı zengin çıktı!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün Konya'nın Ilgın İlçesi'nde esnafı ziyaret etti. Bu sırada Akşener'in yanına yaklaşan Yüksel Temur isimli bir esnaf ekonomiden yakındı. Sözlerine "Ekonomi berbat" diye başlayan Temur, "Yeter bıktık. Bakın şimdi bana FETÖ'cü diyecekler. Bana PKK diyecekler, bana DHKP-C diyecekler, Her şeyi diyecekler" ifadesini kullanarak Suriyelilere ve hükümete tepki gösterdi.

ÇEŞİT ÇEŞİT LÜKS ARAÇ

Akşam'ın haberine göre, O ana ilişkin görüntüler Akşener tarafından Twitter'da paylaşıldı. Akşener paylaşımına "Bak Sayın Erdoğan, konuşan dış güçler değil, teröristler değil... Konuşan, en son seçimde sana güvenmiş, oy vermiş olan Konyalı bir vatandaşımız. Seni seçmiş vatandaşlarının sesine kulak ver..." notunu düştü.

Ancak videonun yayınlanmasının ardından, ekonomik sıkıntılardan yakınan Temur'un lüks yaşamı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından lüks araçlarla çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Temur'un lüks restoran sahibi olduğu da öğrenildi.

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADA 'TİYATRO' DEDİ

Akşener'in paylaşımının ardından ekonomiden yakınan Temur'un lüks otomobillerle çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, yapılan algı operasyonuna tepki gösterdi.

Akşener'in paylaşımı eleştiren vatandaşlar 'tiyatro' yorumunda bulundu.