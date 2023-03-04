Akşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ve Yavaş'tan cevap geldi
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, tüm paydaşlarla birlikte yola devam edilmeli temennisi ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İki belediye başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı.
Ekrem İmamoğlu: "CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde,ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın,eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur." ifadelerine yer verdi.
Mansur Yavaş: "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." dedi.
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