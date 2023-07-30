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Üstü kapalı çağrı: Emekli ol, evine git
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30 Temmuz 2023 Pazar 07:48:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 07:48:00

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı çağrı: Emekli ol, evine git

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na parti içinden gelen ‘çekil' çağrılarına seçimden 2 ay sonra ittifak ortağı Meral Akşener de katıldı.

6'lı masanın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yenilgiyi kabul ettiklerini Isparta'da yaptığı konuşma sırasında dile getirdi. Akşener, siyasetçinin milletin tercihlerine saygı duymak zorunda olduğunu dile getirerek, Kılıçdaroğlu'na da istifa çağrısı yaptı: "Sonuç itibarıyla kaybettik. Seçimden beri ağzımı açmadım, lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi' diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm."

Akşener, CHP'deki değişim çağrıları için de, "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" çıkışında bulundu.

Etiketler : kemal kılıçdaroğlu meral akşener istifa chp
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