İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklandığı sırada suratının asık olmasına gelen eleştirileri cevaplandırdı.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Akşener, yüzüne o sırada bir ışık yansıdığını söyledi.

Akşener, "Samimi söylüyorum, o paltolu olarak, üzerimde palto varken Temel Bey'in ve Kemal Bey'in konuşma yaptığı esnada baktığınızda tuhaf bir ışık gelmiş. Dolayısıyla sonra paltomu çıkarmışım, hepimiz dizilmişim, orada bir sorun yok ışıkta. Ben aslında herhangi bir mutsuz vesaire durum yok. İmza koymuşum ben." ifadelerini kullandı.

Herhangi bir mutsuz durumun söz konusu olmadığını ifade eden Akşener, hiç kimsenin kendisine zorla bir şey yaptıramayacağını belirtti.

Bir gece önce hiç uyumadığını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gece saatlerinde görüştüğünü anlatan Akşener, "O masada bir müzakere oldu, müzakere neticesinde bir uzlaşı, mutabakat sağlandı ve o iki metnin altına biz 6 genel başkan imza attık. Bununla ilgili bir mutsuzluk olması söz konusu değil. Doğru bulmadığınız bir metnin, kararın altına niye imza atasınız?" diye konuştu.

Meral Akşener, genel başkanların yer alacağı yemek için de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, dinlenmek istediğini söylediğini bildirdi.

"BEN MASADA OTURMAYA DEVAM ETTİM"

Soru üzerine Akşener, altılı masanın perşembe günkü toplantısında müzakereye kapalı ortam oluştuğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yani siz bir fikir ortaya koyuyorsunuz veya bir teklif ortaya koyuyorsunuz ama diğer beş kişi tek bir konuda karar almış ve onun üzerinden geri gitmiyor. Dolayısıyla siz de bunun tartışılmasını arzu ediyorsunuz, daha hızlı geçiyoruz. Dolayısıyla oradan ne oluyor, herkes bana 'masadan kalktı' diyor ama öyle değil masa kalktı. Ben masada oturmaya devam ettim."

Partisinin Genel İdare Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalar hatırlatılarak, "O açıklama niye o kadar sertti?" sorusuna Akşener, şu yanıtı verdi:

"Evet sertti, sert olmalıydı. Ben ne düşünüyorsam, o metni kendim yazdım. Ben tarihçiyim, sosyal bilimciyim, 28 yıldır aktif politika yapıyorum, bir siyasi partinin mutfağını yönettim. Sert olarak algılanabilir ama aslında net olmasına dikkat ettim, çok netti. Aşırı netlikler genel olarak sinir bozar. Çeşitli şekilde tariflersiniz siz onu. Oradan çıkan sonuç şu, 'hayır biz beşimiz böyle düşünüyoruz, senin önerilerin herhangi bir takdire uygun değil' gibi tutum alınırsa o zaman net olursunuz. Ben kişisel olarak hiçbir şeyin talibi değilim."