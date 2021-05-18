Akşener'den hadsiz benzetme! Sözleri büyük tepki çekti

Akşener'in açıklamalarına tepki gösteren Ömer Çelik, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



'İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Sn.Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir.

Netanyahu'nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sn Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu'yu sevindirme gayretidir.

Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır.

Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözü söyleyenin "Filistin düşmanlarına destek veren" bir şey yaptığından kimse şüphe duymaz. Akşener, Cumhurbaskanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin.

Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler Filistin davasının savunulması, Mescidi Aksa ve Kudüs'ün aziz değerlerinin muhafazası ve statülerinin korunmasıdır. Netanyahu ise bunun tam zıddıdır. İkisini birbirine karıştırmak Netanyahu'nun kara propagandasına destek olmaktır sadece.

Sn Cumhurbaşkanımız, Harem-i Şerif'te krizin başladığı andan itibaren Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten, bu amaçla dünya liderleri ile görüşen, uluslararası kurumları harekete geçiren isimdir.

Bu mücadeleyi veren Cumhurbaşkanımızla çocuk katili Netenyahu'yu yan yana zikretmek, ancak Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Mescidi Aksa için verdiği mücadeleye zarar vermek isteyenlerin gayreti olabilir.

Cumhurbaşkanımız içerden ve dışardan yapılan ahlak dışı saldırılara bakmadan mücadelesini sürdürüyor. Gazze'den, Kudüs'ten ve Mescidi Aksa'dan bu mücadele ve Cumhurbaşkanımız için yapılan dualara şahidiz.'

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: ONLARA EN GÜZEL CEVABI YİNE FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ VERECEKTİR

"Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: BU SAKİL BENZETME SİYASET DEĞİL BİR AKIL VE VİCDAN TUTULMASIDIR

Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu'yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK: YAZIKLAR OLSUN

"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Filistin'de Erdoğan'a dua eden mazlumların ahı sizi yakar. Meral Akşener, Sizin milliyetçiliğiniz kendi ülkesinin liderini azılı bir katille eş tutmak mıdır? Belli ki terör yandaşı partilerle ittifak kurdukça diliniz Kandille uyumlu hale geliyor. Yazıklar olsun!"

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ: ŞİDDETLE KINIYORUZ

"Meral Akşener'i sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu'yu birilerine benzetecekse "açık işbirliği - gizli ittifak" yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin."

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN: BU SÖZLER, TARİHE İHANETTİR. UTANMAZLIKTIR!

"Filistin davasını dünyada en yüksek sesle savunan Recep Tayyip Erdoğan'a söylenen bu sözler, tarihe ihanettir. Utanmazlıktır! Meral Akşener'in bu terbiye yoksunu dili, Filistin'i/Gazze'yi ve bu davaya gönül veren milyonları üzmüş; katliamcı İsrail'i ve Netanyahu'yu sevindirmiştir! Yazık!"

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ EMİN AKBAŞOĞLU: İP'İN UCU, MANDACI MUHALEFET ZİHNİYETİNE BAĞLI

"İP'in ucu, mandacı muhalefet zihniyetine bağlı olduğu için milli bir duruş beklemek beyhude. Biden'in "desteklediği muhalefet" olarak İP ve CHP, Ermeni terör örgütü ASALA'nın yerini alan PKK'nın sözcüsü HDP ile bakanlık pazarlığında. Kendi açığını kapamak için de saldırıyorlar."

AK PARTİ TANITIM VE MEDYA BAŞKAN YARDIMCISI ÖMER ARVAS: AHLAKSIZ SİYASET

"Dünyada her yerinde kime sorarsanız sorun İsrail'in zulümlerine "dur" diyebilen tek lider olarak Recep Tayyip Erdoğan gösterilir. Gelin görünki bizdeki muhalefet bunları değil de tam tersini söyleyecek kadar ahlaki erozyona uğramış durumda. Maalesef Kılıçdaroğlu'nun siyasete kazandırdığı "ahlaksız siyaset" anlayışını Meral Akşener de benimsemiş."

İBB AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MEHMET TEVFİK GÖKSU'DAN SERT TEPKİ

"PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi teröristin öldürülmesi mi sizi rahatsız etti?"