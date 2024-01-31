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31 Ocak 2024 Çarşamba 14:39:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 14:39:00

Akşener'den CHP'ye yaylım ateşi: Bunun peşini bırakmayacağız

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim kampanyası için hazırlanan afişlerin billboard şirketiyle anlaşma yapmalarına rağmen CHP yönetimindeki İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerince asılmamasına sert tepki gösterdi. Billboard krizinin detaylarını anlatan Akşener, 'Basımı yapılan billboardlarımızın fotoğrafları çekilmiş, gönderilmiş. Bunları asmayacaksınız, bunları yumuşatın, denmiş. Şirket de korkmuş. Bunun peşini bırakmayacağız.' dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösteren Akşener, 'Referandum döneminde Kılıçdaroğlu'na gidin sorun Akşener'e 1 kuruş yardım yapmış mı? Ben sizden partimize katkı istedim mi? Sizden istemedik, size kazandırdık.' diye konuştu.

İYİ Parti'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, seçim kampanyası için hazırlanan afişlerin billboardlara şirketlerle anlaşma olmasına rağmen İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin baskısıyla asılmadığı iddia edildi.

AKŞENER'DEN SERT SÖZLER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında CHP'li belediyelerle yaşanan billboard krizinin detaylarını anlattı. Seçim için anlaştıkları billboard şirketinin korkutulduğunu söyleyen Akşener, CHP lideri Özel'in Eskişehir'de yaptığı konuşmasına da sert sözlerle cevap verdi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"SANSÜRLEMEK İSTEYEN BEŞTEPE DEĞİL SARAÇHANE"

Ana muhalefet partisi meğer bizden çok rahatsızmış milletimiz için doğru şeyler yapıyoruz demektir. Birileri istiyor ki billboardsuz seçim kampanyası yapalım. Bizi sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane.

BİLLBOARD ŞİRKETİNE GELEN TELEFON

Parasını ödeyerek şirketle anlaştık. Billboardlarımız pazar akşamı asılacaktı. Ne oldu biliyor musunuz? Basımı yapılan billboardlarımızın fotoğrafları çekilmiş, gönderilmiş. Bunları asmayacaksınız, bunları yumuşatın, denmiş. Şirket de korkmuş, tedirgin olmuş. Şirket gelen telefon sebebiyle billboardlarımızın asılamayacağını söyledi.

Bunlar karşılarında kimlerin olduğunu unutmuşlar. Şimdi bir kibritle mi yanacağız... Hadi oradan be! Sırf doğruları söylüyoruz diye bize 9 köyden kovsunlar. Biz milletimizin sesi olmaya aynen devam ederiz. Biz yepyeni yolu milletimizle birlikte yürümekten asla vazgeçmeyiz.

ÖZEL'E TEPKİ: GİDİN KILIÇDAROĞLU'NA SORUN

Sayın Özgür Özel, Eskişehir'de çok ilginç bir konuşma yaptı. AK Parti'yle tuhaf bir ilişkimiz olduğunu ima eden bir konuşma yaptı. Özel'e sesleniyorum: Bunun cevabını vermek zorundasınız muhterem. Referandum döneminde Kılıçdaroğlu'na gidin sorun Akşener'e 1 kuruş yardım yapmış mı? En fazla aldığımız yardım parasını verdiğimiz belediye salonlarıdır. Özel, sorun genel başkanınıza 2018'de CHP, İYİ Parti'ye 1 kuruş vermiş midir? Bunun cevabını vereceksiniz. Kendi imkanlarımızla sürünerek çalıştık. Gelelim 2019'a, İstanbul ve Ankara kazanıldı... Bu belediye başkanlarına sesleniyorum. Sayın İmamoğlu, Yavaş, Böcek... Ben sizden partimize katkı istedim mi? Sizden istemedik, size kazandırdık.

Bu işin peşini bırakmayacağım. Her konuşmamda soracağım. Herkes haddini hududunu bilecek.

Etiketler : chp akşener iyi parti bilboard
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