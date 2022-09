6'lı masada HDP krizi!

HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." ifadeleri Millet İttifakı'nda büyük bir krize neden oldu.

6'lı masa ortağı partilerin milletvekilleri CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterirken bir açıklama da İP Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

"HDP'NİN OLDUĞU MASADA BİZ OLMAYIZ, BİZİM OLDUĞUMUZ MASADA DA HDP OLMAZ"

Habertürk'ün haberine göre, söz alan birçok il başkanı o sözleri eleştirdi, HDP'nin kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti.

İP Genel Başkanı Meral Akşener de "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" ifadelerini kullandı.

İP'DEN PEŞ PEŞE TEPKİ

İP'li Yavuz Ağıralioğlu ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterdi. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.

DERVİŞOĞLU: HERKES HADDİNİ BİLMELİ

İP İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da Ağıralioğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "İYİ Parti'yi ve onun ilkelerini anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse, geri durmayacağımız unutulmamalıdır. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"6'LI MASA DALLAS GİBİ"

CHP eski Genel Sekreteri ve parti üyesi Mehmet Sevigen ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"HDP'ye bakanlık verileceğini sadece Gürsel Tekin değil, eski ve yeni milletvekilleri de söylüyor. Ama bunu mertçe söyleyeceksin. Madem işbirliği yapıyorsun, benim Maliye Bakanım şu, İçişleri Bakanım bu, HDP'ye de şu bakanlığı veriyorum diyeceksin. Topluma böyle sunacaksın. Bunlar iyi polis kötü polisi oynuyor. Birisi 'veririm' diğeri 'vermem' diyor. Madem işbirliği yapacaksın açık yapsana. '6+1 masada HDP de olacak' deyin. İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı... Kime ne vereceksen artık. Çıkın açıkça söyleyin. Diğer türlüsü milleti kandırmak oluyor."

Bu masaya ilk ihanet edecek parti İYİ Parti'dir. Daha işe başlamadan kavgaya başlayan masadan hayır gelir mi? Türkiye'yi nasıl yönetecekleri belli değil. 6'lı masa Dallas gibi. Kim eli kimin cebinde belli değil. Kemal Bey HDP sempatizanı CHP'li. Bu bakımdan ben buradan hayır çıkacağına inanmıyorum."

GÜRSEL TEKİN GERİ ADIM ATMADI

Tepkilerin ardından geri adım atmayan CHP'li Gürsel Tekin, TV100 canlı yayınına bağlanarak "İYİ Partili arkadaşlarımızın tepkisini anlamakta zorluk çekiyorum. Ben de bir milletvekiliyim, zaman zaman düşüncelerimi çok rahat söyleyen bir insanım. Burada 6'lı masayı ya da herhangi bir siyasi partiyi rahatsız edebilecek bir tek cümlem yok." ifadelerini kullandı.

İP'den gelen tepkilerle değinen Tekin, "Başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum. Sayın Akşener'e olan saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Ne demek had bildirmek? Kim bana had bildirecek? Bana tek had bildirecek insan var; CHP'nin kurumsal Genel Başkanı'dır" diye konuştu.