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26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:38:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:38:00

Akşener yol haritasını açıkladı: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin yerel seçimlerdeki yol haritasını açıkladı. Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız" dedi. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener, "Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle suçlandık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin yerel seçimlerdeki yol haritasını duyurdu.

Akşener, eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püskürdü.

Akşener yaptığı açıklamada, "Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Bu seçimin adeta kaybedilmesi için uğraşanlarla da mücadele ettik. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle suçlandık" ifadelerini kullandı.

AKŞENER YOL HARİTASINI AÇIKLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini açıkladı.

Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız" dedi.

Etiketler : Meral Akşener İYİ Parti yerel seçimler
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