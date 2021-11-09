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09 Kasım 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 14:00:00

Akşener ve Öztrak'ın yalanı ifşa oldu!

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Lütfü Türkkan'a provokasyon yapıldığını iddia eden CHP Sözcüsü Öztrak ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in yalanı ifşa oldu. "Provokasyon için il dışından getirildi" denilen Tahir Gümren'in, 10 yıldır Bingöl'de İnşaat işçisi olarak çalıştığı ortaya çıktı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tahir Gümren için "provokasyon için il dışından getirildi" demişlerdi. Söz konusu yalanı, belgeler ortaya çıkardı.

Nüfus kayıtlarına göre; Tahir Gümren 1993'te Manisa Turgutlu ilçesine yerleşti. 2011 Haziran'da Bingöl'e geri dönüş yaptı ve bugüne kadar da Bingöl'de İnşaat işçisi olarak çalıştığı kaydedildi.

Etiketler : CHP Sözcüsü Faik Öztrak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Tahir Gümren
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