Akşener ve Öztrak'ın yalanı ifşa oldu!

Akşener ve Öztrak'ın yalanı ifşa oldu!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tahir Gümren için "provokasyon için il dışından getirildi" demişlerdi. Söz konusu yalanı, belgeler ortaya çıkardı.

Nüfus kayıtlarına göre; Tahir Gümren 1993'te Manisa Turgutlu ilçesine yerleşti. 2011 Haziran'da Bingöl'e geri dönüş yaptı ve bugüne kadar da Bingöl'de İnşaat işçisi olarak çalıştığı kaydedildi.