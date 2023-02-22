'Akşener' sözleri ile gündeme gelmişti... Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili olarak 'Elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam' diyen Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan üyesi olduğu CHP'den ihraç edildi.



'BUNUN BİR BEDELİ OLUR' DEMİŞTİ

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıtması halinde 'bunun bir bedeli olur' demişti. Okuyan, elinde Akşener'in İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu, bunları Kılıçdaroğlu'na da dosya olarak verdiğini ileri sürmüştü.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir plan yürütmesi durumunda sokağa çıkamayacak hale getirecek belgelere sahip olduğunu söyleyerek tehdit eden Yaşar Okuyan dün Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yaşar Okuyan ile görüşmesinin ardından İyi Parti'den peş peşe tepki geldi.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.