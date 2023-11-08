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08 Kasım 2023 Çarşamba 13:06:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 13:06:00

Akşener, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim" sözlerine sert tepki gösterdi. Akşener, Kılıçdaroğlu'na cevap vererek, "Yaşlı adamların sözlerine bakma. Acındırmaya çalışırlar kendilerini. Kimsenin arkasından hançer vurmadım. Herkesin hak ettiği takdirde (Boğazını göstererek) ya şurasına ya kalbine vururum. Bugüne kadar hep öyle yaptım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sırtımda hançerlerle seçime girdim" sözlerine cevap verdi.

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA HANÇER CEVABI

Akşener şöyle konuştu:

Sözlerimiz her zaman açık, net, şeffaf oldu. Karşımıza her çıkana göre değişmedi. Sözlerimiz kimine karın ağrısı yaptı. Bazıları da kendilerine bizi düşman gördü. Bizi oyunbozanlıkla suçlayanlar, parti için hesaplarını milletin önüne koyanlar hafta sonu itibariyle birer 'değişim havarisi' oldular.

"HANİ KOLA KUTUSUNU KOYSAN KAZANIYORDU"

Hani kola kutusunu koysan kazanıyordu. İnanamadım ve oturup iki rekat şükür namazı kıldım. Bu ara hep şükür namazı kılıyorum.

Sayın Kılıçdaroğlu da hançerden bahsetti. Hançer işi ortada kaldı. Ben hiç kimseye arkadan hançer vurmadım. Ben hakkettiği takdirde hançeri kalbine vururum. Arkadan işim yoktur. Çünkü kul hakkından çok korkarım.

Etiketler : meral akşener iyi parti kemal kılıçdaroğlu
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