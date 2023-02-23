‘Akşener dosyası' ihraç getirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam" diyen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan partisinden ihraç edildi. Okuyan elinde bir dosya ile dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğüne ilişkin paylaşımlar yaptı.

İYİ Parti'den görüşmeye yönelik peş peşe tepki gelirken CHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiğinin kesildiği duyuruldu.

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE TEPKİ

Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta Yaşar Okuyan'ın elindeki kağıtlar dikkat çekti ve 'söz konusu belgeler bunlar mı' sorusunun sorulmasına neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun Yaşar Okuyan ile görüşmesinin ardından İYİ Parti'den peş peşe üst düzey tepkiler geldi. İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, "Bu görüntüyü kabul etmiyorum" dedi. CHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Sayın Okuyan'ın partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.