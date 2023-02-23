VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1233 yaralının tedavisi sürüyor
Halkımızın yanındayız
Can dostlara yardım eli
Afetzede çocuklara kahramanlı moral
Enkazlar arasında güvercinleri unutmadı
20 yılda biriken umre parasını bağışladılar
Altın dolu ayakkabının peşindeler
Deprem mahalleyi ikiye böldü
TikTok'tan şeffaflık adımı
Erkeklerin travması örtülü
Tepkisiz olması depremden etkilenmediği anlamına gelmez
Gözler depremzede çocukların üzerinde olmamalı
Enkaz kaldırılırken toz uyarısı
Yurt içi piyasalar merkez bankasının faiz kararına odaklandı
Sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 48'e çıktı
Bazı atama kararları Resmi Gazete'de
İstanbul'da yoğun sis deniz yolu ulaşımını etkiliyor
El Cezire'den dikkat çeken Türkiye analizi! Cömertliğinin karşılığını gördü
Blinken Atina'da temaslarda bulundu... Yunan gazeteciye provokasyon ayarı
‘Akşener dosyası' ihraç getirdi
İşten çıkarma yasak kısa çalışma devrede
Heappey, Ukrayna'ya jet vermenin zorluklarını anlattı
"Blinken'ın Putin ile ilgili açıklamasını "saçma" olarak nitelendirdi"
"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına futbol dünyasından destek çağrısı
23 Şubat 2023 Perşembe 08:11:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 08:11:00

‘Akşener dosyası' ihraç getirdi... CHP, Yaşar Okuyan'ı kovdu!

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

ABONE OL

Meral Akşener'le ilgili Kılıçdaroğlu'na dosya verdiğini dile getiren Yaşar Okuyan, CHP Genel Başkanı'yla görüşmesinden bir gün sonra partiden ihraç edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam" diyen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan partisinden ihraç edildi. Okuyan elinde bir dosya ile dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğüne ilişkin paylaşımlar yaptı.

İYİ Parti'den görüşmeye yönelik peş peşe tepki gelirken CHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiğinin kesildiği duyuruldu.

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE TEPKİ

Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta Yaşar Okuyan'ın elindeki kağıtlar dikkat çekti ve 'söz konusu belgeler bunlar mı' sorusunun sorulmasına neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun Yaşar Okuyan ile görüşmesinin ardından İYİ Parti'den peş peşe üst düzey tepkiler geldi. İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, "Bu görüntüyü kabul etmiyorum" dedi. CHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Sayın Okuyan'ın partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : chp yaşar okuyan iyi parti kemal kılıçdaroğlu meral akşener

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX