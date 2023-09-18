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Akşener, CHP'ye kapıları kapattı: "Seçimlere kendi başımıza gireceğiz"
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18 Eylül 2023 Pazartesi 20:53:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 20:53:00

Akşener, CHP'ye kapıları kapattı: "Seçimlere kendi başımıza gireceğiz"

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trakya Teşkilat Buluşması'nda konuştu. CHP ile ittifak yapmayacaklarını vurgulayan Akşener, "Sadece bugün değil, 2028'de de kendimiz rahmetli Ebulfez Elçibey'in söylediği gibi 'özü başımıza' yerel seçimlere gireceğiz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP bünyesinde görev yapan pek çok siyasetçi arkadaşımız televizyonlara çıkıyorlar ve 15 milletvekili mevzusunu söyleye söyleye geziyorlar, biz bunun eğer ödemesi varsa, İstanbul ve Ankara'yı hediye ederek kendilerine ödedik. Halen alacaklıyız." dedi.

Akşener, kentteki bir tesiste düzenlenen Trakya Teşkilat Buluşması'nda parti olarak ittifak sisteminden vazgeçtiklerini söyledi.

İttifak sistemini reddettiklerini ve bu sistemle yol yürümeyeceklerini belirten Akşener, "Sadece bugün değil, 2028'de de kendimiz rahmetli Ebulfez Elçibey'in söylediği gibi 'özü başımıza' yerel seçimlere gireceğiz." dedi.

"15 MİLLETVEKİLİ MEVZUSUNU SÖYLEYE SÖYLEYE GEZİYORLAR"

Akşener, seçimlerde İstanbul'u alanın Türkiye'yi alamayacağını da gördüklerini ifade etti.

CHP'nin iç işlerine karışmayı kendisine hakaret saydığını dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak dünyanın en ayıp işidir. Böyle bir işi ne ben ne arkadaşlarım asla yapmaz. Bunu söyleyecek kadar kendinden geçmiş insanlar var. Bunun adı zavallılıktır. CHP bünyesinde görev yapan pek çok siyasetçi arkadaşımız televizyonlara çıkıyorlar ve 15 milletvekili mevzusunu söyleye söyleye geziyorlar, biz bunun eğer ödemesi varsa, İstanbul ve Ankara'yı hediye ederek kendilerine ödedik. Halen alacaklıyız."

Etiketler : meral akşener kılıçdaroğlu millet ittifakı chp iyi parti yerel seçim
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