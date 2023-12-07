Akşener, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Yavaş'ı harcadı! Büyükşehir trafiği Cakarta gibi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimde yeni bir ittifak için İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Görüşme sonrası İP'ten yapılan açıklamada, "81 ilde kendi adaylarımızı çıkaracağız" denildi.

Karar sonrası, her fırsatta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) İEkrem İmamoğlu güzellemesi yapan Akşener, bu kez hedef tahtasına koydu. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, İmamoğlu ile birlikte CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

DELHİ BENZETMESİ

İmamoğlu, İETT otobüslerinin 4 yılda 679 bin 706 arıza yapmasını "Her araç kaza yapar" sözleriyle savunurken Akşener, "Büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda beklentileri karşılayamıyor. Seçimden önce Berl in'i, Paris'i vaat ediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar" dedi.

Arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti.

'KORKAK YAVAŞ'

Yavaş'ı da isim vermeden hedef alan Akşener, kürsüde Hüseyin Nihal Atsız'ın şiirinin şu kısmına vurgu yaptı: "Kopunca bir büyük savaş. Er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş. Erlere meydan görünür." Şiirin, "Korkak yavaş" kısmı büyük alkış aldı. İP sözcüsü Kürşad Zorlu ise sözlerin Yavaş'la ilişkilendirilmesinin siyasi manipülasyon olduğunu savundu.

'KAYBETMELERİNİ GÖZE ALDIK'

Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinin ardından Kılıçıdaroğlu'nu nefsine yenik düşmekle itham etmiş, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkamadıkları için korkaklıkla suçlamıştı. Akşener ayrıca yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını ifade ederken, İstanbul'da İmamoğlu'nun ve Ankara'da ise Yavaş'ın kaybetmesini göze aldıklarını söylemişti.

MANDA TEZGAHI

Akşener, CHP'nin yerel seçimde ittifak teklifi için de "Bu mücadeleyi; başkasının yazdığı senaryoya, figüran olmadan; başkalarının siyasi kariyerlerine, zıplama tahtası olmadan; başkasının sevabına da, günahına da ortak olmadan; özü başımıza vereceğiz. Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tezgahına geçit vermeyeceğiz." dedi.

İMAMOĞLU'NU FATİH'E BİLE BENZETMİŞTİ

30 Ağustos 2021: "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben Bizans'a, Haçlılara rağmen İstanbul'u alırım. İki kararlı lider ve İstanbul alındı."

25 Ekim 2021: "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam bana 'Ekrem kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi."

26 Kasım 2021: "'Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım."

14 Aralık 2022: İmamoğlu'na hapis cezası sonrası, "Meral Akşener olarak söz veriyorum, bu şarkı burada bitmeyecek."

3 Mart 2023: Altılı Masa toplantısı sonrası "Yavaş'a ve İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Milletimiz sizleri bağrına bastı. Ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor."