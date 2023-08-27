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27 Ağustos 2023 Pazar 08:45:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 08:45:00

Akşener 2. kez masayı dağıttı! "Koltuk düşünenlerle yerel seçimde bir olmayız"

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Yerel seçime kendi kadrolarıyla gireceklerini açıklayan İP lideri Akşener, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi, Türk Milleti'nden özür dileyen Akşener, “Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle, seçimin kaybedilmesine çalışanlarla da mücadele ettik.” dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'daki 'Büyük Buluşması'nda Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Akşener, "Sadece iktidar mensuplarına karşı değil bu seçimin kaybedilmesine çalışanlarla da mücadele ettik. Meselemiz Türkiye olduğu için nefislerimizi kör odalara hapsettik. Ne yazık ki önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık" dedi. Akşener, "Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle yüce Türk milletinden özür diliyorum" diyerek şunları kaydetti: "Nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Biz önce millet, önce memleket dedik. Ama önce şahsım, önce ben diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik ama koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. En nihayetinde maalesef olmadı, olduramadık! 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık."

BEN SUSTUM, ONLAR SUSMADI

"Ben sustum ama 'yüzde 60 ile kazanırız' diyenler susmadı. 2023 seçimlerine girerken Sayın Erdoğan karşısında açık farkla seçimi kazanacak iki aday çıkardık. Ben milletimizin bu umudu ve bu iki arkadaşımızın, milletimizin tarihi çağrısına kulak vereceğini düşündüm ama maalesef yanıldım. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için özür diliyorum. İYİ Parti olarak seçim sonuçlarına ilişkin çalıştık, tartıştık. Vardığımız sonuç, mevcut ittifak sisteminin yapısı gereği buna alan tanınmaması oldu. Önümüzdeki yerel seçimlerde kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız."

Etiketler : meral akşener kemal kılıçdaroğlu yerel seçim
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