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08 Eylül 2023 Cuma 10:51:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 10:51:00

Aksaray'daki selde kaybolan Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: AA

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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray'daki selde kaybolan Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekiplerin olayın yaşandığı bölgede yürüttüğü çalışmalar bugün de devam etti.

Arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ekipler bebeği, olayın yaşandığı bölgenin yaklaşık 800 metre uzağında dere yatağı kenarında selin sürükleyip getirdiği ağaç dallarının altında buldu.

Bebeğin cansız bedenine ulaşan ekipler olay yerine gelecek savcıyı bekliyor.

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

"CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI"

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu açıklamalarda bulundu. Aksaray'daki selde kaybolan Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

Vali Kumbuzoğlu, "Zorlanmamızın ana nedeni, çocuğun 3 aylık bir bebek olması ve balçıkla kaplanmış olması." dedi.

Etiketler : aksaray sel asel bebek
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