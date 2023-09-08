AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekiplerin olayın yaşandığı bölgede yürüttüğü çalışmalar bugün de devam etti.



ASEL BEBEKTEN ACI HABER



Aksaray'da meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel bebek için ekipler seferber oldu. 5. günde ne yazık ki acı haber geldi. Asel bebeğin cansız bedeni bulundu. pic.twitter.com/MxCwJznzsB — 24 TV (@yirmidorttv) September 8, 2023

Arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ekipler bebeği, olayın yaşandığı bölgenin yaklaşık 800 metre uzağında dere yatağı kenarında selin sürükleyip getirdiği ağaç dallarının altında buldu.

Bebeğin cansız bedenine ulaşan ekipler olay yerine gelecek savcıyı bekliyor.

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

"CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI"



Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu açıklamalarda bulundu. Aksaray'daki selde kaybolan Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

Vali Kumbuzoğlu, "Zorlanmamızın ana nedeni, çocuğun 3 aylık bir bebek olması ve balçıkla kaplanmış olması." dedi.