Aksaray'da yasa dışı şekilde yurda giren 3 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Aksaray'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Polis, Aksaray-Adana kara yolunda yaptığı denetimlerde, bir tırın arka bölmesine gizlenmiş 3 düzensiz göçmeni yakalarken, insan kaçakçısı olduğu öne sürülen H.Ş. (42) gözaltına alındı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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