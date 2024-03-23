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23 Mart 2024 Cumartesi 00:39:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 00:39:00

Aksaray Metro İstasyonu'nda trenden duman çıkması nedeniyle seferler aksadı

Kaynak: AA

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M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan trenden Aksaray İstasyonu'nda duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi, ulaşımda aksama yaşandı.

Metro hattında yolcu taşıyan trenden Aksaray İstasyonu'na geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenle duman çıktı.

Yolcular, anonsla trenden indirilerek istasyon boşaltıldı.

Olay nedeniyle seferler bir süre yapılamadı, istasyon yolcu girişine kapatıldı.

Duman tahliyesinin ardından sorunun giderilmesiyle seferler normale döndü.

Etiketler : metro hattı duman çıkması ulaşım aksadı
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