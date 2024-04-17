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17 Nisan 2024 Çarşamba 20:42:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 20:42:00

Akrobasi ve hız yapan motosiklet sürücülerine 96 bin lira ceza

Kaynak: AA

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Mardin'in Midyat ilçesinde, kara yolunda akrobasi ve hız yapan motosiklet sürücülerine toplam 95 bin 925 lira cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede motosikletle akrobasi ve hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücünün kimlik bilgilerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde B.A, V.A. ve N.A. olduğu belirlenen sürücülere, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Motosiklet sürücülerine ayrıca, Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmak, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak, izin almadan kara yolu üzerinde yarış yapmak, kasksız motosiklet kullanmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak maddelerinden toplam 95 bin 925 lira para cezası uygulandı.

Etiketler : mardin motosiklet cezası hız yapan sürücü akrobasi cezası
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