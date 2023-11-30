VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Estetikle alnını daralttırdı
Gişede 3 milyonu geçeriz
Como Gölü'nde ilan-ı aşk
Bu dram artık bitsin
Milyonlarca Google hesabı silinecek
Mevsimsel depresyon kışın da devam edebilir
30 Kasım 2023 Perşembe 07:00:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 07:00:00

Akran zorbalığı müfredatta

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokullarda seçmeli dersler kapsamına alınan "okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları" kapsamında siber zorbalık ve akran zorbalığıyla mücadeleyi öğrencilere anlatacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı. Ortaokullarda seçmeli ders kapsamına alınan "okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları"nda dijital güvenlik ve dijital bağımlılığın yanı sıra sevgi, saygı, eşitlik, doğruluk, çalışkanlık, şefkat ve merhamet sahibi olmanın toplumsal hayata katkısı üzerinde durulacak. Öğrenciler derslerde, öncelikle yakın çevrelerine dönük "sosyal sorumluluk" projeleri geliştirecek, "toplumsal farkındalık oluşturacak kampanyalar düzenleyecek, ardından "küresel sorunlar" için çözüm önerileri oluşturacak.

Etiketler : akran zorbalığı meb müfredat
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
Arabeske özgün yorum

Arabeske özgün yorum
Amazon kadını Betül

Amazon kadını Betül
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX