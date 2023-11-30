Akran zorbalığı müfredatta

Milli Eğitim Bakanlığı, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı. Ortaokullarda seçmeli ders kapsamına alınan "okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları"nda dijital güvenlik ve dijital bağımlılığın yanı sıra sevgi, saygı, eşitlik, doğruluk, çalışkanlık, şefkat ve merhamet sahibi olmanın toplumsal hayata katkısı üzerinde durulacak. Öğrenciler derslerde, öncelikle yakın çevrelerine dönük "sosyal sorumluluk" projeleri geliştirecek, "toplumsal farkındalık oluşturacak kampanyalar düzenleyecek, ardından "küresel sorunlar" için çözüm önerileri oluşturacak.