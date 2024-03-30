Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
lçenin kırsal Dibek Mahallesi'nde akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- 7 metre karda 2 bin 500 rakımda iftar
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Sıfır Atık Günü' mesajı
- Milletin İradesi: Dünden bugüne Türkiye'de seçimlere katılım oranı
- İzmir'de 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
- Sakarya'da ağaca çarpan otomobildeki anne ile oğlu öldü
- Trabzon'da orman yangını