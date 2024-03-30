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30 Mart 2024 Cumartesi 22:32:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 22:32:00

Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

lçenin kırsal Dibek Mahallesi'nde akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Etiketler : silahlı kavga ölü yaralı diyarbakır
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