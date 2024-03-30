Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

lçenin kırsal Dibek Mahallesi'nde akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.