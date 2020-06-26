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26 Haziran 2020 Cuma 16:14:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 16:14:00

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinin temeli atıldı

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinin temelinin atıldığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci üniteyi 2023'te devreye almayı hedeflediklerini belirterek, "İkinci üniteyle ilgili olarak da bir bilgiyi paylaşmak istiyorum, temeli atıldı. Birinci ünite devreye girer girmez inşallah takip eden bir yıl içinde de ikinci üniteyi devreye almayı planlıyoruz." dedi.

Dönmez, santrale yaptığı ziyarette Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva ile inşaat çalışmalarını inceledi.

Gezinin ardından gazetecilere açıklama yapan Dönmez, Türkiye'nin 50 yıllık hayalinin gerçekleştirilmesi için 2018'de Akkuyu NGS'nin temelinin atıldığını söyledi.

Dönmez, sahadaki gelişmeleri yerinde incelemek istediklerini ifade ederek, "Bugün önemli aşamalardan birini de görme imkanı bulduk. Büyük bir vinç yardımıyla, 'ekstra güvenlik kabini' olarak adlandırılan kabinin zarfını yerleştirme işlemi başlayacak. Yaklaşık 300 tonluk son derece kritik bir malzeme. Başından beri söylüyoruz, Türkiye'de yapılan nükleer güç santrali şu anda dünyadaki en güçlü, güvenlik tarafı en kuvvetli nükleer güç santrallerinden, projelerinden bir tanesi." diye konuştu.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Dönmez, "Akkuyu NGS'de hedefimiz, birinci üniteyi 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak. İkinci üniteyle ilgili olarak da bir bilgiyi paylaşmak istiyorum, temeli atıldı. Birinci ünite devreye girer girmez inşallah takip eden bir yıl içinde de ikinci üniteyi devreye almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, sahada yaklaşık 6 bin 700 kişinin çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

"Sahada çalışanların hemen hemen yüzde 90'ı Türk vatandaşı, Türk mühendisi. Bazı uzmanlık gerektiren, kritik işleri yapan Rusya'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden uzmanlar burada bulunuyor. Dört ünitenin de inşaatına başladığımızda burada sahada 15-16 bin civarında insanımız çalışacak. İşletme döneminde ise yaklaşık 3 bin kişiyle işletiyor olacağız. Burada sadece mühendisler çalışmayacak. Ara eleman dediğimiz teknisyenler ve teknikerler de çalışacak. O elemanların burada yetiştirilmesi, buradaki meslek liselerinde eğitimlerini alması için uzunca bir süredir yürüttüğümüz bir çalışma, hazırlık vardı. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptık. Özellikle Mersin'de ve içinde bulunduğumuz Gülnar ilçesi dahil olmak üzere buradaki meslek liselerinde nükleer eğitimi ilave edecek bir müfredat değişikliğine gidiyoruz."

Dönmez, santrale yaptığı ziyarette Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva ile inşaat çalışmalarını inceledi.

Gezinin ardından gazetecilere açıklama yapan Dönmez, Nükleer Düzenleme Kurumu ve diğer bağımsız denetleme kurumlarının sahadaki gelişmeleri, inşaat çalışmalarını ve malzemelerin imalatını sürekli kontrol ettiğini vurguladı.

Proje öncesinde Türk öğrencilerin eğitim almaları için Rusya'ya gönderildiğini hatırlatan Dönmez, "Bu öğrencilerimizden 143'ü mezun oldu, diplomasını aldı ve şu anda sahada çalışıyor. 102 öğrencimizin de önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde mezun olup bu ekibe dahil olmasını bekliyoruz. Öte yandan 22 öğrencimiz yüksek lisans için Rusya'da eğitimlerine devam ediyor. Bu yıl da 25 öğrencimizi yüksek lisans eğitimlerini almaları için Rusya'ya göndermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Dönmez, Türk iş insanlarının dünyadaki birçok önemli projede yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlk defa burada, bir nükleer güç santralinde Türkiye'deki bir yerli firmanın projeye dahil olması son derece önemli. Yine 'lokalizasyon' dediğimiz yerli malının kullanımı konusunda da proje firmasıyla bir mutabakatımız söz konusu. Bu çalışma ve anlaşma, kullanılacak malzemelerin mümkün mertebe Türkiye'den temin edilmesine dair. Burada standartların belirlenmesi, o standartlara göre ürünlerin sertifikasyonu da son derece önemli. Bu noktada Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Rusya ile bir anlaşma yaptı. Türkiye'de üretilen malzemelerin TSE laboratuvarlarında test edilmesi ve belgelendirilmesi konusunda bir mutabakata varmış olduk. Milli standartların geliştirilmesi konusunda da TSE süratle bir çalışma yürütüyor."

"En başından beri 'önce güvenlik' diyoruz"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çalışanların güvenliği konusundaki hassasiyetin daha da arttığını dile getiren Dönmez, Sağlık Bakanlığının yayınladığı rehberler doğrultusunda buradaki çalışmaların düzenlendiğini aktardı.

Dönmez, güvenliğin önemine değinerek, "Hamdolsun önemli bir vakayla karşı karşıya kalmadık. Hem işlerimizi yürütmüş olduk hem de çalışanlarımızın sağlığını güvence altına almış olduk. Bu konuda proje şirketimizin, ana yüklenici firmamızın yöneticileri de son derece hassas davranıyorlar." ifadesini kullandı.

Akkuyu NGS'de ilk ünitenin 2023 yılında açılmasının planlandığını belirten Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Projelendirme, standartların belirlenmesi, inşa ve işletme dönemlerinde ilgili kurallara riayet etmek, bu tip mega projelerin güvenliği açısından son derece önemli. Biz de en başından beri 'önce güvenlik' diyoruz. Hem tesislerin hem de çalışanların güvenliği öncelikli geliyor. Güvenlik konusunda, tavizsiz ve sıfır toleransla ilerliyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023 yılında bir hayal projemizi daha vatandaşımızın, halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu birlikte yaşayacağız."

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