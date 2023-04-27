Başkan Erdoğan duyurdu! Akkuyu ile Türkiye lig atladı... Ekonomiye 1.5 milyar dolarlık katkı...

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemiz, 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa, dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir.

Avrupa Komisyonu, nükleer enerjiyi 'yeşil enerji' kabul ederek, tereddütleri gidermiştir. Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmenin parçası haline getirdik.

Pek çok önemli proje gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirildi. Akkuyu, Rusya ile en büyük ortak yatırımımızdır

Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek

Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır.

Projedeki tecrübemiz ışığında, farklı bölgelerde inşa etmeyi planladığımız 2. ve 3. nükleer santrallerimiz için en kısa sürede harekete geçeceğiz

"TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA EN BÜYÜK ORTAK PROJE"

Rusya Devlet Başkanı Putin Akkuyu için, Türkiye ve Rusya arasında en büyük ortak proje tanımlamasını yaptı. Putin, Türkiye ile ekonomi alanında ilişkileri geliştirmeye karar verdiklerini duyurdu.

"TÜRKİYE ARTIK NÜKLEER ENERJİYE SAHİP BİR ÜLKE OLACAK"

Putin yaptığı konuşmada, "Türkiye, artık dünyanın en düşük maliyetli kaynaklarından nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak" ifadelerini kullandı.

AKKUYU NGS NÜKLEER TESİS STATÜSÜNE KAVUŞTU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk taze nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu NGS'nin nükleer tesis statüsüne kavuştuğunu bildirdi.