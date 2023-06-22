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22 Haziran 2023 Perşembe 17:24:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 17:24:00

Akkuyu NGS'de sona doğru

Kaynak: AA

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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahası helikopterle havadan görüntülendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı 27 Nisan'daki İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni ile "nükleer tesis" statüsüne kavuşan Akkuyu NGS'de çalışmalar sürüyor.

Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak projede, dört ünitede de inşaat ve montaj işlemleri eş zamanlı yürütülüyor.

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülen Akkuyu NGS'de ilk reaktörün bu yıl devreye alınması planlanıyor.

Projenin sahası, helikopterle havadan görüntülendi.

Etiketler : akkuyu akkuyu ngs rusya-türkiye
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