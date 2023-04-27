Akkuyu başka bir boyuta taşıyacak!

Türkiye'nin nükleer enerji serüveni 1954'te ABD ile nükleer iş birliği anlaşmasının imzalanmasıyla başladı.

1956 yılında Başbakanlığa bağlı "Atom Enerjisi Komisyonu" kuruldu.

Bir sene sonra Türkiye, Birleşmiş Milletler'in kuruluşu olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın üyesi oldu.

1962 yılında İstanbul'da Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi kuruldu ve 1 Megawattlık TR-1 araştırma reaktörü devreye alındı.

10 yıllık aradan sonra, 1972 yılında Türkiye'de 3 farklı yerin nükleer santral yapımına uygun olduğuna karar verildi.

Mersin-Akkuyu, Sinop-İnceburun ve Kırklareli-İğneada sahaları belirlendi.

Akkuyu Sahası için yer lisansı verilerek ihale süreci başlatıldı.

Bu süreç 2000'li yıllara kadar devam etti. Birçok ülke teşebbüste bulunsa da ihaleler sonuçsuz kaldı.

2009 yılında Türkiye, ihale yöntemi yerine uluslararası anlaşma yolu ile santralin tamamlanması kararı aldı.

TEMELİ 3 NİSAN 2018'DE ATILDI

Aynı yıl Rusya ile "Nükleer İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

12 Mayıs 2010 tarihinde ise "Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği Anlaşması" imzalanarak ihale süreci tamamlandı..

Santralin temeli 3 Nisan 2018'de atıldı.

Bugün, ilk nükleer yakıtın Akkuyu sahasına teslim edilmesiyle, tesis "Nükleer Güç Santrali" statüsü kazanıyor.

Böylelikle, Türkiye'nin 69 yıllık Nükleer Teknoloji serüveni yeni bir boyuta taşınıyor.

AKKUYU "NÜKLEER TESİS" STATÜSÜNE KAVUŞUYOR

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS, "nükleer tesis" statüsüne kavuşuyor.

lk ünitenin devreye alınması için geri sayımın başladığı projede, bugün taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santralin "nükleer tesis" statüsü kazanması ve projede kritik bir aşamanın daha tamamlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak.

Yakıtın tesliminden sonra yapılacak ön testlerin ve hazırlıkların ardından ilk ünitenin devreye alınması planlanıyor. Diğer 3 ünitenin de birer yıl arayla faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Yakıt çubukları 1,5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacak

Türkiye'ye getirilecek yakıt çubukları, Akkuyu NGS'nin faaliyete geçmesiyle 1,5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacak. Kullanım ömrünü tamamlayan nükleer yakıt çubukları önce reaktör bölgesinde hazırlanan bir havuzda soğutma işlemine alınacak. Ardından da hazırlanan özel bir yerde muhafaza edilecek.

Yakıt çubuklarıyla kullanım süresince 124 bin 500 vagon kömürden elde edilen enerjiye eş değerde ısıdan, karbondioksit salımı olmaksızın elektrik üretilecek.