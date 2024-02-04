Başkan Erdoğan, Gaziantep'te: Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi açıldı

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Akkent Camii Açılış ve Kurdele Kesimi Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Camileri sadece günde 5 kez namaz kıldığımız yerler olarak göremeyiz. Camilerimiz tevhidin olduğu kadar, vahdetin, birlik ve beraberliğin, müminler arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğin sembolüdür.

Bu eser Gaziantep'in şanına şan katmış oldu.

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