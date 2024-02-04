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04 Şubat 2024 Pazar 16:44:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 16:44:00

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te: Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi açıldı

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Akkent Camii Açılış ve Kurdele Kesimi Töreni'ne katılıyor.

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Akkent Camii Açılış ve Kurdele Kesimi Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Camileri sadece günde 5 kez namaz kıldığımız yerler olarak göremeyiz. Camilerimiz tevhidin olduğu kadar, vahdetin, birlik ve beraberliğin, müminler arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğin sembolüdür.

Bu eser Gaziantep'in şanına şan katmış oldu.

Detaylar geliyor...

Etiketler : Erdoğan Gaziantepte Akkent Camii açılışı kurdele kesimi
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