Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Akkent Camii Açılış ve Kurdele Kesimi Töreni'ne katıldı.
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te: Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi açıldı
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Akkent Camii Açılış ve Kurdele Kesimi Töreni'ne katılıyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
Camileri sadece günde 5 kez namaz kıldığımız yerler olarak göremeyiz. Camilerimiz tevhidin olduğu kadar, vahdetin, birlik ve beraberliğin, müminler arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğin sembolüdür.
Bu eser Gaziantep'in şanına şan katmış oldu.
Detaylar geliyor...
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