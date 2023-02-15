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15 Şubat 2023 Çarşamba 15:13:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 15:13:00

AKINCI ve Bayraktar TB2'ler deprem bölgesi semalarında

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Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2'ler deprem bölgesinde 10 günde toplam bin 474 saat görev uçuşu gerçekleştirdi.

Baykar tarafından sonra medyadan yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2'ler 10 günde toplam 1.474 saat 20 dakika görev uçuşu gerçekleştirdi. Milli İHA'larımız hâlâ bölgede görev uçuşuna devam ediyor. Milletimiz için varız, Milletimizin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Baykar Milli İHA AKINCI ve Bayraktar TB2

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