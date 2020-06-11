Akıncı Üssü davasında ara karar: İki sanık tahliye edildi
Kaynak: AA
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, iki sanık tahliye edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Aylık tutukluluk incelemesi kapsamında sanık ve avukatlarının talepleri alındı.
Ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski pilot üsteğmen Mustafa Gökhan Türer ile eski teğmen Mehmet Karakoç, adli kontrol şartıyla tahliye etti.
Diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.
- İletişim Başkanlığı'ndan 'İstanbul Yeditepe Konserleri' açıklaması! 'Asılsız iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacak'
- Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'dış hat uçuşları'yla ilgili açıklama
- Kovid-19'la mücadele sürecinde kapatılan sınır kapılarında normalleşme adımları
- Akıncı Üssü davasında ara karar: İki sanık tahliye edildi
- Türkiye'de koronavirüsü atlatan kişi sayısı 148 bine yaklaştı
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı