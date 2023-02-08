AKINCI TİHA'lar deprem bölgesinin üzerinde
Kaynak: AA
Batman ve Şanlıurfa'dan havalanan TSK'ya ait 2 adet Bayraktar AKINCI TİHA, tespit, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için görev uçuşuna başladı.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, depremin hemen ardından Batman ve Şanlıurfa'dan havalanan TSK'ya ait 2 adet Bayraktar AKINCI TİHA, tespit, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için görev uçuşuna başladı.
Depremin ilk günü yoğun hava muhalefeti, fırtına, kar yağışı ve bütün bölgeyi kapatan yoğun bulutluluk nedeniyle uçaklar ve helikopterler havalanamazken insansız olduğu için Bayraktar AKINCI TİHA'lar risk alınarak havalanabildi.
Deprem bölgesi üzerindeki sert hava şartları istenilen ölçüde görüntü alınmasına engel olurken Bayraktar AKINCI TİHA, en küçük bir görüntü fırsatını dahi değerlendirebilmek için zorlu hava şartlarında saatlerce süren uçuşlar yaptı.
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